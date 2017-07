Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA/TTXVN)

THX và Reuters cùng đưa tin, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 đã tuyên bố lần thứ hai rằng Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 hay còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).Nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức.​Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận này kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 1, bất chấp việc ông từng chỉ trích đây là một "thỏa thuận tồi tệ nhất" trong thời gian diễn ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.Một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington cho hay Iran đã được đánh giá là tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.Tuy nhiên, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Iran vẫn là "một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các lợi ích của Mỹ cũng như sự ổn định của khu vực."Quan chức trên nêu một loạt cáo buộc liên quan đến cách hành xử của Iran trong khu vực; trong đó có việc phát triển và phố biến tên lửa đạn đạo, hỗ trợ khủng bố và phiến quân, dính líu đến các hành động tàn bạo ở Syria và các mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải ở vùng Vịnh.Quan chức này nêu rõ: "Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đánh giá trằng những hành động này của Iran làm xói mòn nghiêm trọng nội dung của JCPOA, do đó rõ ràng Iran không có tinh thần JCPOA."Các quan chức trong chính quyền Trump cho biết các biện pháp kinh tế nhằm vào Iran đang được chuẩn bị do chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và hành động can dự của Iran liên quan căng thẳng khu vực./.