Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/7, tàu cứu nạn SAR27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC), đã lai dắt an toàn tàu cá QNg 94698-TS (do ông Bùi Công Cày, 61 tuổi, trú ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng) cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Trước đó, tối 16/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Viet Nam MRCC) nhận được thông tin báo nạn và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNg 94698-TS bị hỏng máy khi đang trên đường ra vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam để hành nghề câu cá ngừ đại dương.Lúc này, tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam. Các ngư dân trên tàu đã cố gắng khắc sự cố nhưng không thành công. Trong khi đó, tàu bị nạn trên vùng biển có thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 2, gió cấp 5 - 6 giật cấp 7, biển động mạnh.Ngay sau khi nhận được thông tin, Viet Nam MRCC đã trực tiếp liên lạc với tàu cá bị nạn để động viên các ngư dân. Lãnh đạo Viet Nam MRCC chỉ đạo Nha Trang MRCC kịp thời điều động tàu SAR27-01 thường trực ở cảng Nha Trang ra hiện trường vào đêm cùng ngày để cứu nạn tàu cá QNg 94698-TS cùng 6 ngư dân.Đến hơn 6 giờ ngày 17/7, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá QNg 94698-TS, tiến hành lai dắt tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn vào bờ./.