Khu nhà định cư Har Homa của Israel ở đông Jerusalem ngày 21/9/2009. (Ảnh: AP/TTXVN)

Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, dư luận thế giới đã có nhiều phản ứng về động thái trên.Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon coi đây là "bước đi quan trọng, qua đó cho thấy các nỗ lực tổng hợp của cộng đồng quốc tế đã tái khẳng định rằng giải pháp hai nhà nước vẫn có thể đạt được."Trong một tuyên bố, Văn phòng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định việc thông qua nghị quyết trên là "đòn giáng mạnh" đối với chính sách của Israel, cho thấy "sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giải pháp hai nhà nước."Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, cũng lên tiếng hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trên. Người phát ngôn của phong trào Hamas Fawzy Barhoum cho biết Hamas đánh giá cao việc các nước đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về quyền của người dân Palestine được phép sống trên mảnh đất của mình."Jordan cũng hoan nghênh nghị quyết "lịch sử" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng cuộc bỏ phiếu trên mở đường cho giải pháp hai nhà nước. Bộ trưởng Thông tin Jordan Mohammad al-Momani nêu rõ "quyết định lịch sử trên cho thấy sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế đối với việc định cư trái phép của Israel, đồng thời tái khẳng định quyền lịch sử của người dân Palestine được sống ở Jerusalem và các vùng đất lịch sử."Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine theo yêu cầu của 4 nước New Zealand, Malaysia, Senegal và Venezuela. Các nước này đã hối thúc hành động sau khi Ai Cập hôm 22/12 đề nghị trì hoãn công tác bỏ phiếu. Mỹ đã bỏ phiếu trắng trong một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của Liên hợp quốc. Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng Bảo an thông qua trong gần 8 năm.Sau khi nghị quyết trên được thông qua, Israel đã triệu hồi Đại sứ tại Senegal và New Zealand về nước để tham vấn. Hiện nước này chưa có quan hệ ngoại giao với Venezuela và Malaysia.Phản ứng trước quyết định của Israel, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully nhấn mạnh quyết định trên không hề gây ngạc nhiên đối với bất kỳ nước nào, và New Zealdand mong muốn tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các bên về vấn đề này. Ông nêu rõ "New Zealand không che giấu quan điểm về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải làm nhiều hơn nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung Đông và việc nước này thông qua nghị quyết hoàn toàn phù hợp với chính sách lâu dài của New Zealand đối với đề nghị của Palestine."Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng đã quay lại lên án chính sách định cư của Israel sau khi nhận được điện thoại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.Nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu Israel "ngừng hoàn toàn và ngay lập tức tất cả các hoạt động định cư ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem," nhấn mạnh các khu định cư của Israel không có giá trị pháp lý và khiến cho khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước gặp nguy hiểm./.