Cảnh đổ nát do chiến sự tại Thành cổ phía tây Mosul ngày 30/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Tổng thống Iraq Haidar al-Abadi điều tra các các buộc liên quan đến vi phạm quyền con người trong những hoạt động quân sự giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Theo ông Steffen Seibert, người phát ngôn của Chính phủ Đức, bà Merkel đã có cuộc điện đàm với ông al-Abadi nhằm chúc mừng chiến thắng của các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn tại Mosul, cho rằng đó là "một bước tiến lớn trong việc chống lại IS."Đồng thời, Thủ tướng Đức cũng yêu cầu Tổng thống Iraq điều tra các cáo buộc liên quan đến vi phạm quyền con người trong các hoạt động quân sự ở đây.Ông Seibeirt cho hay: "Những vụ lạm dụng quyền con người như vậy phải được ngăn chặn trong tương lai."Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) tuần trước cho biết, các chiến thuật được lực lượng Iraq và các đồng minh của liên quân Mỹ sử dụng trong cuộc chiến chống IS ở Mosul đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và có thể là tội ác chiến tranh.Một video được đăng trên Facebook cho thấy những người đàn ông trong các bộ quân phục và được vũ trang đã đánh một tù nhân trước khi ném ra khỏi vách đá và bắn vào người này.Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và xác minh được cảnh quay diễn ra ở phía Tây Mosul. Đoạn video cũng cho thấy những người đàn ông bắn vào thân thể của một người đàn ông khác đang nằm dưới đáy vực./.