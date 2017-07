Người dân sơ tán tới khu vực do các lực lượng Iraq giành quyền kiểm soát ở khu vực Thành cổ phía Tây Mosul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/7, thông báo của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq do giao tranh giữa quân đội chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên cho đến nay gần 200.000 người đã trở về nhà.Theo thông báo, trong số gần 1,05 triệu người đi lánh nạn sau cuộc phản công đánh đuổi IS bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái, có tới 825.000 người hiện vẫn đang di tản.Năm 2014, ước tính thành phố này có số dân là 2 triệu người.Người đứng đầu sứ mệnh IOM tại Iraq, ông Thomas Lothar Weiss cho hay con số di tản này cho thấy “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” trong khu vực.Hồi đầu tuần, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố quân chính phủ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mosul từ các tay súng thánh chiến sau một chiến dịch phản công do phương Tây hậu thuẫn. Tuy nhiên, cho đến nay việc tiếp cận Thành Cổ vẫn là điều gần như bất khả thi, nơi các chiến dịch truy quét và rà phá bom mìn vẫn đang được tiếp tục./.