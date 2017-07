Cảnh sát Israel gác tại khu vực đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 21/7, ít nhất ba người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các lực lượng an ninh Israel.Căng thẳng đã gia tăng sau khi Israel triển khai các biện pháp an ninh mới tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền, một trong những thánh địa nhạy cảm nhất ở Trung Đông nhằm hạn chế sự qua lại của các tín đồ Hồi giáo.Tình trạng bất ổn xảy ra sau khi giới chức Israel đã quyết định không ra lệnh dỡ bỏ các cổng từ an ninh được lắp đặt tại lối vào đền thờ Hồi giáo này.Dự đoán trước được tình hình sẽ xảy ra những cuộc biểu tình từ phía người dân vào ngày 21/7, cảnh sát Israel đã cấm những người đàn ông dưới 50 tuổi vào thành cổ Jerusalem để cầu nguyện, trong khi tất cả phụ nữ vẫn được phép ra vào khu vực này.Cảnh sát Israel cho biết việc sử dụng các cổng từ an ninh vẫn được tiến hành nhưng không nhất thiết bắt buộc tất cả mọi người phải đi qua cổng để kiểm tra. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo Palestine vẫn đang kêu gọi những người đến lễ không nên vào khu vực này cho đến khi các cổng từ được dỡ bỏ.Khu đền thờ Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng đất Israel chiếm từ Jordan và sáp nhập năm 1967. Jordan giữ quyền quản lý khu đền thờ này và Israel kiểm soát lối vào khu đền. Người Do thái cũng coi khu đền thờ này là thánh địa và gọi là Núi Đền.Theo quy định lâu nay, người Do thái được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây./.