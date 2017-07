Lực lượng an ninh Israel gác tại lối vào đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ngừng mọi liên lạc với giới chức Israel, sau những tranh cãi liên quan đến các biện pháp an ninh do phía Israel triển khai tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem.Trong một bài phát biểu trước giới chức Palestine, Tổng thống Abbas tuyên bố ngừng liên lạc với Israel ở mọi cấp độ, cho đến khi nào chính quyền Tel Aviv dừng mọi biện pháp chống lại người Palestine, đặc biệt là người dân ở khu vực đền thờ Al-Aqsa và thành phố Jerusalem.Ông Abbas cho biết việc ngừng liên lạc sẽ tiếp tục cho đến khi nào Israel dỡ bỏ các biện pháp an ninh tại khu đền thờ Al-Aqsa, bao gồm các máy dò kim loại.Tổng thống Palestine gọi động thái của Israel là hành động lấy danh nghĩa biện pháp an ninh để kiểm soát đền thờ Al-Aqsa.Cùng ngày, Ai Cập đã kêu gọi Israel ngay lập tức dừng mọi hành vi bạo lực chống lại người Palestine ở Đông Jerusalem. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã bày tỏ quan ngại trước những hậu quả từ hành động làm leo thang căng thẳng của Israel.Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit cũng phản đối việc Israel sử dụng biện pháp bạo lực chống lại người dân Palestine ở Đông Jerusalem trong các vụ đụng độ khiến ba người Palestine thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương.Khu đền thờ Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng đất Israel chiếm từ Jordan và sáp nhập năm 1967. Jordan giữ quyền quản lý khu đền thờ này và Israel kiểm soát lối vào khu đền.Người Do thái cũng coi khu đền thờ này là thánh địa và gọi là Núi Đền. Theo quy định lâu nay, người Do thái được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây.Ngày 14/7 vừa qua, ba người Hồi giáo là công dân Israel đã nổ súng vào cảnh sát Israel ở gần cổng đền thờ khiến hai cảnh sát thiệt mạng. Cảnh sát sau đó đã bắn chết những đối tượng tấn công này.Sau vụ tấn công, nhà chức trách Israel ra lệnh tạm thời đóng cửa khu thánh địa trong hai ngày. Ngày 16/7, Israel cho mở cửa lại đền thờ này song cho lắp đặt máy dò kim loại tại các cổng vào, động thái này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình và xung đột giữa người Palestine và cảnh sát Israel./.