Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: NDTV)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/7 tuyên bố ông vẫn giữ quyết định lắp đặt các máy dò kim loại bên ngoài khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem bất chấp việc gây tranh cãi và gia tăng căng thẳng tại đây.Thủ tướng Netanyahu, hiện đang có chuyến công du tại Hungary, đã điện đàm với các lãnh đạo ninh của Israel về tình hình leo thang căng thẳng tại Jerusalem và cho biết ông sẽ tiếp tục nắm tình hình sau khi trở lại Israel ngày 20/7.Các cuộc biểu tình đã được chuẩn bị vào ngày 21/7 tới là thời điểm chính của các buổi lễ cầu nguyện vào thứ Sáu hàng tuần tại đền thờ Hồi giáo linh thiêng al-Aqsa.Dự kiến sẽ có hàng nghìn tín đồ Hồi giáo tham gia cầu nguyện tại đây, nơi đã liên tục xảy ra những cuộc đối đầu giữa người Israel và Palestine.Sự leo thang gần đây nhất bắt đầu vào tuần trước khi 3 tay súng Palestine tấn công và sát hại 2 cảnh sát Israel tại một cổng vào khu đền thờ.Sau đó, Israel đã bắt đầu lắp đặt các máy dò kim loại, biện pháp bị các nhà nhà lãnh đạo Hồi giáo và các chính trị gia Palestine cáo buộc là một phần trong nỗ lực của Israel nhằm tăng cường kiểm soát khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa.Israel đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng các máy dò kim loại là thiết bị an ninh thông thường và đều được sử dụng tại các thánh địa trên thế giới.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này đã cảnh báo Israel về những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra từ các biện pháp an ninh gây leo thang của Tel Aviv tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi Israel chấm dứt bạo lực, tôn trọng quyền hành lễ an toàn và tự do của người Palestine, không có các hành động làm leo thang cũng như không làm tổn hại các cơ hội tiến tới một giải pháp hòa bình và công bằng.Hồi đầu tuần này, lần đầu tiên kể từ khi chiếm đóng Jerusalem vào năm 1967, Israel đã đóng cửa đền thờ Hồi giáo al-Aqsa đối với người Palestine đến cầu nguyện ngày thứ Sáu đồng thời lắp đặt các máy dò kim loại và camera tại lối vào dẫn đến khu thánh địa sau khi xảy ra vụ tấn công khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng.Đền thờ Hồi giáo cổ bằng đá cẩm thạch al-Aqsa, vốn là nơi linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo và được biết đến với tên gọi Haram al-Sharif.Đây còn là nơi nổi tiếng với kiến trúc nhà mái vòm bằng đá vào thế kỷ thứ 7 và được những người Do Thái gọi là Núi Đền. Cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, đền thờ này thường thu hút hàng nghìn người tới dự lễ cầu nguyện./.