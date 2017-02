Ứng cử viên Lenín Moreno (phải) phát biểu với báo giới tại Quito ngày 3/1 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

​Theo kết quả các cuộc thăm dò được công bố ngày 8/2 tại Ecuador, ứng cử viên của phe cánh tả cầm quyền Lenin Moreno hiện đang dẫn đầu cuộc đua trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ecuador dự kiến diễn ra vào ngày 19/2 tới, tuy nhiên ứng cử viên này vẫn chưa có đủ tỷ lệ ủng hộ cần thiết để giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên.Kết quả cuộc trưng cầu do hãng Cedatos tiến hành từ ngày 3-8/2 cho thấy Phó Tổng thống Moreno sẽ giành được 38,6% số phiếu bầu trong khi ứng cử viên đối lập Guillermo Lasso, chuyên gia ngân hàng và là cựu Bộ trưởng Kinh tế, sẽ về nhì với tỷ lệ ủng hộ 25,7%.Trong khi đó, cuộc thăm do do hãng Market tiến hành từ 2-5/2 vừa qua cho thấy ông Moreno, chính trị gia 63 tuổi được Tổng thống Rafael Correa hậu thuẫn, sẽ dẫn đầu cuộc đua trong vòng 1 với 31,9% số phiếu bầu, tiếp theo là nữ nghị sỹ, luật sư Cynthia Viteri giành được 22,6% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Lasso sẽ chỉ về thứ ba với 20,4% số phiếu bầu.Cả hai hãng Cedatos và Market đều ghi nhận sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ đối với ông Moreno trong tháng qua và nhận định nguyên nhân là do các vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn dầu khí nhà nước Petroecuador và vụ hối lộ của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.Theo luật bầu cử Ecuador, một ứng cử viên tổng thống sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng 1 nếu nhận được quá bán số phiếu ủng hộ hoặc giành được trên 40% số phiếu ủng hộ và tạo được cách biệt 10 điểm% so với đối thủ gần nhất về tỷ lệ phiếu ủng hộ.Trong các trường hợp khác, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai mang tính quyết định.Như vậy, các kết quả thăm dò trên đều cho thấy ông Moreno sẽ phải bước vào vòng 2, nơi ông có thể đánh mất ưu thế dẫn đầu nếu các lực lượng đối lập nhất trí kêu gọi dồn phiếu cho một ứng cử viên đối lập còn lại./.