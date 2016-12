Cầu vượt Láng Hạ-Thái Hà trong ngày thông xe. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Được khởi công xây dựng vào ngày 29/5/2016, sau gần bảy tháng thi công liên tục, cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái sẽ thông xe vào ngày 26/12 nhằm giảm tải ùn tắc, đảm bảo giao thông an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.Cầu vượt này được xây dựng bằng kết cấu thép theo hướng vành đai 1, chiều dài cầu 232m, phần cầu chính gồm 4 nhịp, với chiều rộng cầu là 12m. Tổng mức đầu tư là hơn 166 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 135 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái (giao giữa đường vành đai 1 với đường Lò Đúc, Kim Ngưu).Theo đó, tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện (trừ các loại xe tải, xe đạp, người đi bộ) lưu thông trên cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái đồng thời tổ chức giao thông một chiều cho xe ôtô trên đường Lương Yên theo hướng và đoạn từ Vân Đồn đi Trần Khát Chân.Các hướng phương tiện khác có nhu cầu qua nút giao Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái (giao giữa đường vành đai 1 với đường Lò Đúc, Kim Ngưu) lưu thông theo hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo hướng dẫn giao thông trên mặt đường hiện trạng.Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông 1 và các đơn vị nhà thầu kiểm tra hoàn thiện hệ thống hạ tầng bao gồm mặt đường, hè, đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông...) theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo hướng dẫn giao thông thuận tiện và an toàn giao thông sau khi thông cầu.Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị chỉ đạo các đơn vị vận tải xe buýt tổ chức điều chỉnh luồng tuyến, điểm dừng xe buýt trên tuyến cho phù hợp với hiện trạng hạ tầng khu vực nút và nhu cầu đi lại của người dân.Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an và Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và phường sở tại để tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông khu vực nút và quanh khu vực đồng thời tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông (đặc biệt là các vi phạm về dừng, đỗ phương tiện, họp chợ lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán...)./.