Phóng viên TTXVN tại Rome ngày 12/7 dẫn báo cáo của Cơ quan quản lý viễn thông AGCOM (Italy) cho biết chỉ có 60% dân số nước này đang sử dụng Internet.Tỷ lệ trên đã tăng 3% so với năm ngoái, nhưng Italy vẫn là nước có tỷ lệ sử dụng Internet thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU).Italy cũng xếp áp chót trong EU xét về mức độ bao phủ băng thông siêu rộng (ultra-broadband), với chỉ 12% số hộ gia đình đăng ký thuê bao, tăng so với mức 5% của năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 35% của EU.Tỷ lệ sử dụng các phương tiện truyền thông của người dân Italy là tương đương với các nước khác trong EU.Trong khi đó, việc sử dụng Internet để tải các nội dung trên mạng, chẳng hạn như nhạc và trò chơi, là trên mức trung bình của EU.Tuy nhiên, việc sử dụng Internet cho lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến và video theo yêu cầu lại thấp hơn so với các nước EU khác.Hiện có sự khác biệt đáng kể giữa các thế hệ ở Italy, chỉ 1/3 số người ở độ tuổi từ 65-74 sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ này ở nhóm độ tuổi từ 14-34 là 92%.Trong báo cáo của mình, AGCOM cũng thúc giục Quốc hội Italy ban hành đạo luật chống tin giả do bản chất nguy hiểm của loại thông tin này./.