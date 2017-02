Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kế hoạch cải tổ nội các của Ai Cập sẽ được lùi vào ngày 14/2, do có chuyến thăm cấp cao tới Cairo của Tổng thống Liban Michel Aoun vào ngày 13/2.Các nguồn tin từ liên minh thân chính phủ "Ủng hộ Ai Cập" chiếm đa số trong quốc hội cho biết Thủ tướng Sherif Ismail đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel-Aal rằng danh sách cuối cùng các tân bộ trưởng sẽ được trình vào ngày 13/2 để quốc hội xem xét, phê chuẩn trong ngày 14/2.Tuần trước, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập, ông Ismail thông báo khoảng 8-11 bộ trưởng mới sẽ bổ nhiệm trong kế hoạch cải tổ nội các hạn chế nhưng rất được mong đợi này. Người đứng đầu chính phủ Ai Cập nhấn mạnh một vài bộ sẽ được xóa bỏ hoặc được sáp nhập nhưng không có bộ mới nào được thành lập.Ban đầu kế hoạch cải tổ nội các dự kiến được trình lên quốc hội vào ngày 1/2 nhưng một số nguồn tin nói rằng kế hoạch này đã bị đình lại, chủ yếu do một số ứng cử viên từ chối.Ông Ismail cũng đã thừa nhận một số nhân vật từ chối tham gia danh sách bổ nhiệm bộ trưởng vì các điều kinh tế khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt. Thủ tướng Ismail thừa nhận: "Các lựa chọn bị hạn chế, do đó chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn tất kế hoạch cải tổ."Tiến trình cải tổ nội các cũng vấp phải sự chỉ trích của các nghị sỹ, những người cho rằng các Bộ trưởng mới trong chính phủ cần phải được quốc hội phê chuẩn trước khi chính thức được đưa vào danh sách cải tổ.Một số nghị sỹ thuộc khối "Ủng hộ Ai Cập" cho rằng theo điều 147 của Hiến pháp, Tổng thống có thể tiến hành cải tổ nội các chỉ sau khi tham vấn Thủ tướng và nhận được sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ trong quốc hội. Còn theo nữ nghị sỹ Mona Mounir, thuộc khối "Ủng hộ Ai Cập," mỗi ứng cử viên cần phải tham gia một cuộc phỏng vấn để trình bày về công việc của mình, sao cho có thể tìm ra được những ứng cử viên có năng lực ở lĩnh vực công tác.Báo Ahram dẫn lời ông Mostafa Bakry, một nghị sỹ độc lập, cho biết kế hoạch cải tổ sẽ liên quan đến 8 hoặc 11 bộ, theo đó Bộ trưởng các Bộ Đại học, Giáo dục, Nông nghiệp, Du lịch, Y tế, Phát triển Địa phương, Môi trường, Lao động và Nhập cư sẽ bị sa thải. Nghị sỹ này nói rằng hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch cải tổ nội các có bao gồm các vấn đề kinh tế hay không.Mới đây Thủ tướng Ismail khẳng định trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, vị trí Bộ trưởng trong nội các không phải là "công việc xa xỉ." Ông cũng bác bỏ một vài thông tin cho rằng một số nhân vật từ chối làm bộ trưởng vì lương thấp.Theo một dự luật được trình lên quốc hội cách đây hai tuần, lương hàng tháng của các Phó Thủ tướng sẽ được tăng từ 30.000 LE (1.667 USD) hiện nay lên 42.000 LE (2.3334 USD), trong khi lương của các Bộ trưởng và Thống đốc tỉnh được nâng từ 20.000 LE (1.112 USD) lên 35.000 LE (1.950 USD)/tháng.Trước đó, trả lời phỏng vấn của các hãng tin quốc tế hồi giữa tháng 1/2017, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết sẽ sớm cải tổ nội các để cải thiện hoạt động của chính phủ nước này. Lần cải tổ nội các gần đây nhất của Ai Cập được tiến hành vào tháng 3/2016, khi đó Tổng thống Sisi bổ nhiệm 10 bộ trưởng mới, trong đó có các Bộ trưởng Tài chính và Đầu tư./.