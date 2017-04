Lực lượng quân đội Liban. (Nguồn: almanar.com.lb)

Theo Reuters, quân đội Liban thông báo một thủ lĩnh địa phương của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt ngày 22/4 trong chiến dịch bố ráp của quân đội tại thị trấn Arsal ở Đông Bắc nước này.Trong chiến dịch này, các binh sỹ Liban còn bắt giữ 10 phần tử khủng bố nguy hiểm đã thâm nhập từ Syria vào thị trấn Arsal.Thông báo của quân đội cho hay thủ lĩnh phiến quân bị tiêu diệt nêu trên đã tham gia vụ tấn công các cứ điểm quân sự và bắt cóc nhiều binh sỹ trong cuộc giao tranh tại Arsal cách đây 3 năm.Một nguồn tin quân sự cho biết thủ lĩnh IS này cũng đã ra lệnh giết hại các binh sỹ Liban.Các vụ đụng độ hồi năm 2014 kết thúc sau khi phiến quân, trong đó có các tay súng IS, rút khỏi khu vực đồi núi quanh vùng biên giới và bắt giữ 19 binh sỹ Liban.Sau đó, các phiến quân đã thả một số con tin theo một thỏa thuận trao đổi nhưng IS vẫn giam giữ 9 binh sỹ./.