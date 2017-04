Lực lượng an ninh Nga. (Nguồn: express.co.uk)

Reuters đưa tin, giới chức Nga ngày 22/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 phần tử có vũ trang, những đối tượng này từng được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng huấn luyện và đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt "các tội ác khủng bố."Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết hai đối tượng này đã bị tiêu diệt ở khu vực Stavropol, miền Nam nước Nga sau một vụ đấu súng với lực lượng an ninh.Ủy ban này cho biết thêm: "Những đối tượng trên bước đầu được xác nhận: một là thủ lĩnh của một nhánh khủng bố, đã từng được huấn luyện trong một trại của IS và đã quay trở về Nga để tiến hành các hoạt động khủng bố. Kẻ còn lại là một thành viên tích cực của nhánh khủng bố này."Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết một tay súng đã đột nhập vào trụ sở của cơ quan này tại Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga và nổ súng, khiến một nhân viên FSB và 1 khách nước ngoài có mặt tại đây thiệt mạng. IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công táo tợn này./.