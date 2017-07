Tướng Khalifa Haftar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền ở miền Đông Libya do tướng Khalifa Haftar chỉ huy quân đội quyền lực nhất của phe đối lập ở nước này đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Sudan và trục xuất 12 nhà ngoại giao vì lý do an ninh quốc gia.Trên thực tế, Sudan không thừa nhận sự hợp pháp của chính quyền ở miền Đông Libya này.Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong thông báo ngày 27/7, chính quyền ở miền Đông cho biết lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Sudan tại ốc đảo Kufra, thuộc miền Nam Libya, được đưa ra do phái bộ Sudan gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Libya.Lãnh sự cùng 11 cán bộ, nhân viên của Lãnh sự quán sẽ phải rời khỏi Libya trong vòng 72 giờ.Trước động thái trên, giới chức Sudan đã triệu tập Đại sứ Libya tại nước này để phản đối, yêu cầu Libya cho phép lãnh sự quán hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đại diện của Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc bảo trợ cho biết khu vực Koufra không nằm dưới quyền kiểm soát của GNA.Sudan chỉ công nhận GNA và thường xuyên tham gia vào các hội nghị của các nước láng giềng Libya nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này.Trong khi đó, lãnh đạo Sudan thường cáo buộc Tướng Haftar sử dụng phiến quân tại khu vực Darfur của Sudan, gần biên giới với Libya để tham chiến tại Libya.Ngược lại, Tướng Haftar cáo buộc Sudan hỗ trợ các nhóm khủng bố tham chiến tại quốc gia Bắc Phi này.Libya rơi vào bất ổn và xung đột sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi cách đây 6 năm.Sau các cuộc bầu cử ra năm 2014, các chính phủ và quốc hội đối địch đã được hình thành ở thủ đô Tripoli và miền Đông.Cả hai chính phủ và quốc hội đối lập đều nhận được sự hậu thuẫn từ những liên minh của các nhóm vũ trang.Các lực lượng của Tướng Haftar kiểm soát một phần lớn vùng phía Đông Libya, các vùng lãnh thổ ở phía Nam cũng như là tại Kufra.GNA là kết quả của một thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ được ký kết vào cuối năm 2015 nhằm ổn định và thống nhất Libya. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ nhận được sự ủng hộ một phần của các phe phái chính trị và vũ trang.Thỏa thuận hòa bình đã hạn chế quyền kiểm soát của GNA, trong khi phe đối địch ở miền Đông Libya được chỉ huy quân đội Khalifa Haftar ủng hộ tới nay vẫn không công nhận GNA./.