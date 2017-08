Lực lượng chức năng dùng xuồng đưa người dân vượt qua đoạn ngập sâu tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Nhà của một hộ dân ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La tan hoang sau lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Như tin đã đưa, đêm 2/8, trên địa bàn một số xã của huyện Mường La, tỉnh Sơn La có mưa rất to, lũ ống, lũ quét, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, đường giao thông, hoa màu của nhân dân.Người dân địa phương cho biết, đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực này.Thống kê ban đầu, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 3/8, tại huyện Mường La đã có sáu người chết gồm Hoàng Văn Nhộc ở bản Tả (xã Chiềng Hoa), Lò Văn Hao ở bản Nà Nong, thị trấn Ít Ong, một cháu bé 9 tuổi ở bản Búng Quài, xã Chiềng San và ba người khác ở xã Nặm Păm; 10 người mất tích (1 người ở xã Chiềng Hoa, 1 người ở thị trấn Ít Ong và 8 người ở xã Nặm Păm); ba người bị thương ở các xã Chiềng Công và Chiềng San...Ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các cấp, các ngành của địa phương đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình, chỉ đạo và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; hỗ trợ các hộ dân nạo vét bùn đất và tháo dỡ nhà dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La lưu ý huyện Mường La cần chủ động sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết trong những ngày tới để có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng đồng thời là Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết với tình hình thiệt hại như hiện nay, giải pháp trước mắt là di dời người dân và tài sản của người dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cùng với đó, địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị mất cũng như bị thiệt hại tài sản.Mưa lũ ở huyện Mường Ma đã làm thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Cụ thể, đã có 188 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi, hư hại, trong đó 144 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và 44 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.Nghiêm trọng nhất là xã Nặm Păm, mưa lũ đã cuốn trôi, đổ sập 93 ngôi nhà và bốn bản bị cô lập hoàn toàn. Còn tại thị trấn Ít Ong, mưa to, lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi và làm sạt lở dọc suối Nặm Păm thuộc bản Chiềng Tè.Cầu Nặm Păm bị mưa lũ cuối trôi hai đầu cầu người dân không thể đi lại được do đây là cây cầu quan trọng nối huyện Mường La đi các xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai, Ngọc Chiến và Chiềng Lao đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.Bên cạnh đó, mưa lũ ở Mường La đã cuốn trôi bốn ôtô tải loại đầu kéo, ba nhà kho chứa vật liệu xây dựng và làm ngập tuyến đường qua Tiểu khu 5 thị trấn Ít Ong. Mưa lũ ở Mường La đã làm thiệt hại 119ha lúa, 20ha ao cá, 121ha ngô, 23 con trâu bò, 8 lồng cá và khoảng 800 con gia cầm, 17 con lợn, 4 thuyền máy bị chìm...Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã huy động lực lượng gồm 1.200 người tham gia khắc phục hậu quả.Đối với các hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn huyện, Mường La đã bố trí đưa người dân tới ở tạm tại khu tập thể Trung tâm chính trị huyện; các hộ phải di dời khẩn cấp thì huyện bố trí lực lượng tham gia tháo dỡ nhà dân, di chuyển đến điểm tái định cư Nà No.../.