Quang cảnh một vòng đàm phán về vấn đề Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/4, đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov vào ngày 24/4 để thảo luận về tình hình Syria. Tuy nhiên, đại diện phía Mỹ sẽ không dự bất kì cuộc họp 3 bên nào, ít nhất là vào lúc này.Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ông de Mistura cho biết sẽ thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga về tình hình Syria, cụ thể là nối lại lệnh ngừng bắn vốn mong manh ở quốc gia Trung Đông nay, đồng thời mở đường cho một cuộc đàm phán thực sự vào tháng 5 này về lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria.Ông cũng cho hay nhóm của ông vừa mới dự cuộc họp cấp kĩ thuật tại Tehran để chuẩn bị cho vòng đàm phán tại Astana do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.Cũng tại cuộc họp báo, cố vấn hỗ trợ nhân đạo Liên hợp quốc Jan Egeland cho biết hiện các bên đều "bật đèn xanh" cho phép các đoàn xe cứu trợ đến Douma và sau đó là các thị trấn bị vây hãm ở tỉnh Ghouta, miền Đông Syria và gần thủ đô Damascus.Tình hình Syria hiện rất căng thẳng sau khi Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ Sharyat của Syria ở tỉnh Homs với lí do mà Washington tuyên bố là đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria hôm 4/4. Moskva tuyên bố đây là hành động xâm lược 1 quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế với một cái cớ bịa đặt. Chính phủ Syria cũng kiên quyết phủ nhận việc can dự vào cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học này. Hiện mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ đang khiến các vòng hòa đàm tại Geneva và Astana có nguy rơi vào bế tắc./.