Lực lượng an ninh Iraq bắt giữ một cựu chỉ huy cấp cao IS bị truy nã

Một sỹ quan an ninh Iraq cho biết kẻ khủng bố vừa bị bắt này đứng đằng sau hàng chục vụ bắt giữ và giết hại nhằm vào các thành viên của lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực Gogjali, Mosul ngày 2/11/2026. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 28/4, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một cựu chỉ huy của cái gọi là "Cảnh sát Hồi giáo" ở Mosul có quan hệ mật thiết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dựa trên các báo cáo tình báo, lực lượng an ninh đã phát hiện ra đối tượng khủng bố có biệt danh Abu Saqr ở Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh thuộc miền Bắc Iraq, sau khi đối tượng này xâm nhập vào lãnh thổ Iraq và bắt giữ hắn.

Đối tượng bị bắt đã mang theo giấy tờ tùy thân giả kể từ khi vào Iraq. Đối tượng này được cho từng là người đứng đầu "Cảnh sát Hồi giáo" ở Mosul khi thành phố này bị nhóm IS chiếm đóng.

Một sỹ quan quân đội Iraq, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói rằng kẻ khủng bố bị bắt đứng đằng sau hàng chục vụ bắt giữ và giết hại nhằm vào các thành viên của lực lượng an ninh và dân thường Iraq, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trong những kẻ bị lực lượng an ninh truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 7/2017, Iraq tuyên bố giải phóng Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc, khỏi IS, nhóm nắm quyền kiểm soát thành phố này vào năm 2014.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi đánh bại IS vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS đã lẻn vào các trung tâm đô thị, sa mạc và các khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ hoặc bất ngờ nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya ngày 28/4 cho biết cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ 38 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của IS.

Theo Bộ trưởng Yerlikaya, các nghi phạm đã bị giam giữ ở các tỉnh Adana, Aydin, Corum, Gaziantep, Kayseri và Mersin trong khuôn khổ chiến dịch mang tên "Bozdogan-31."

Ông cho biết thêm, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn ngoại tệ và tiền Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một số tài liệu kỹ thuật số trong quá trình truy bắt những đối tượng trên./.

