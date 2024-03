Giới chức Mỹ nhận định IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh Iraq

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, bà Romanowski cho rằng IS vẫn là mối đe dọa tại Iraq dù đã giảm đi nhiều, song công việc của liên quân chống IS cơ bản chưa hoàn tất.

Binh sỹ Mỹ gác trên tuyến cao tốc dẫn tới khu vực al-Taji, cách thủ đô Baghdad 20km về phía Bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Đại sứ Mỹ tại Iraq Alina Romanowski nhận định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là mối đe dọa đối với an ninh của Iraq và công tác phối hợp giữa lực lượng nước này và liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm đánh bại IS chưa hoàn tất.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, bà Romanowski cho rằng IS vẫn là mối đe dọa tại Iraq dù đã giảm đi nhiều, song công việc của liên quân chống IS cơ bản chưa hoàn tất.

Bà nhấn mạnh Chính phủ Mỹ muốn đảm bảo các lực lượng Iraq có thể tiếp tục cuộc chiến đánh bại IS.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi có thông tin chi nhánh của IS tại Afghanistan, còn gọi là ISIS-K, nhận là thủ phạm của vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moskva (Nga) ngày 22/3, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Bà Romanowski nhấn mạnh sự việc đau lòng này nhắc nhở chúng ta rằng IS là kẻ thù khủng bố chung và cần phải đánh bại IS ở khắp mọi nơi.

Do đó, Mỹ và Iraq cùng cam kết thực hiện đảm bảo đánh bại IS, bao gồm cả việc phối hợp để định hình mối quan hệ đối tác an ninh song phương trong tương lai.

Năm 2017, Chính phủ Iraq tuyên bố đã đánh bại IS, sau 3 năm chống lại tổ chức khủng bố này.

Giới chức cấp cao Iraq, Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani liên tiếp khẳng định IS không còn là mối đe dọa với nước này và cho rằng liên quân chống IS kết thúc nhiệm vụ tại đây. Mặc dù vậy, các nhánh của IS tiếp tục tấn công ở nhiều nơi khác.

Tuần trước, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do ISIS-K tiến hành tại Afghanistan.

Tháng 1 vừa qua, IS cũng nhận đứng sau 2 vụ đánh bom liên tiếp tại Iran, có chung đường biên giới 1.600km với Iraq.

Dự kiến, Thủ tướng Iraq sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 15/4 tới để thảo luận về tương lai của liên minh, cũng như một số vấn đề quan trọng khác./.

Iraq nối lại đàm phán với Mỹ về tương lai của liên minh quốc tế chống IS Chính quyền Iraq ngày 11/2 thông báo đã nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai của liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Washington dẫn đầu tại Iraq.