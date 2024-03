Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt thủ lĩnh nguy hiểm của IS

Các lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khedr Sheehan al-Namrawi - chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí, thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria.

Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, tỉnh Diyala, Iraq, ngày 10/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một chiến dịch gần khu vực biên giới giữa Iraq và Syria.

Theo Security Media Cell - một cơ quan truyền thông có quan hệ với Bộ Chỉ huy tác chiến chung của Iraq, chiến dịch trên được triển khai dựa trên nhiều báo cáo tình báo.

Các lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện chiến dịch tại vùng sa mạc ở phía Tây nước này, tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khedr Sheehan al-Namrawi - chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí, thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria.

Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, phần tử trên là một trong những thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS và bị truy nã vì liên quan đến nhiều vụ khủng bố.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn ẩn náu tại các trung tâm thành phố, sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.

