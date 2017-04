Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ xác nhận Iran đang tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới, đồng thời cho biết Washington đã gia hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt với quốc gia Hồi giáo này.Trong thông báo xác nhận gửi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan ngày 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).Theo đó, Hội đồng An ninh quốc gia tập trung đánh giá tầm quan trọng của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, căn cứ theo JCPOA, đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Tillerson cũng lưu ý rằng Iran vẫn nằm trong danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố.Thông báo xác nhận việc Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân này phải được gửi tới Quốc hội định kỳ 90 ngày/lần. Đây là báo cáo xác nhận đầu tiên của chính quyền của Tổng thống Trump kể từ khi nắm quyền hồi tháng 1 vừa qua.Tháng 7/2015, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Trung và Nga, cùng với Đức) đã ký kết JCPOA tại Vienna, Áo sau 18 tháng đàm phán khó khăn.Theo thỏa thuận, Iran cắt giảm chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế về tài chính, kinh tế và dầu mỏ. Thỏa thuận này được cho là một trong những di sản ngoại giao nổi bật của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, song lại vấp phải nhiều chỉ trích, thậm chí đe dọa xóa bỏ, từ Tổng thống Trump.Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa thể xác định rõ chính sách của ông Trump đối với Tehran./.