Binh sỹ Mỹ tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa ở Syria khoảng 55km về phía Tây ngày 29/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, kênh truyền hình CNN dẫn tin từ đại diện của Liên quân quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu và nguồn tin trong quân đội Mỹ cho hay Washington đã yêu cầu các đồng minh ở Syria tập trung vào cuộc chiến chống phiến quân IS, chứ không phải với Chính phủ Syria.Phát biểu với CNN, người phát ngôn của liên quân Ryan Dillon nêu rõ: "Liên quân chỉ hỗ trợ những lực lượng đã cam kết chống lại IS."Trong khi đó, tờ Daily Beast trích dẫn nguồn tin trong chính quyền và Quốc hội Mỹ trước đó cho hay Nhà Trắng đã quyết định áp dụng ở Syria chiến lược mới, không nhất thiết phải loại bỏ quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad và sẽ hợp tác chặt chẽ với Nga, kể cả trong lĩnh vực quân sự./.