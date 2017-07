Những ngôi nhà bị hư hại do giao tranh tại thành phố Raqqa ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ vụ nã pháo vào Đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria trước đó một ngày.Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết 2 quả đạn pháo được bắn đi từ quận Jobar​ do lực lượng khủng bố kiểm soát và sau đó phát nổ gần Đại sứ quán Nga tại Damascus.Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cam kết Moskva sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay để sớm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố tại nước này nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung.Trước đó, ngày 16/7, hãng thông tấn SANA của Syria cho biết 2 quả đạn pháo đã bắn vào khu nhà Đại sứ quán Nga tại Damascus, trong đó 1 quả rơi trúng khu nhà Đại sứ quán gây thiệt hại về vật chất trong khi quả thứ hai rơi gần đó.Đại sứ quán Nga tại Syria từng là mục tiêu tấn công của các tay súng đối lập ở khu vực ngoại ô Damascus.Nga ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Syria Bashar al-Assad​ và hỗ trợ về quân sự cho quốc gia Trung Đông này từ tháng 9/2015 trong cuộc chiến chống khủng bố, giúp chính quyền Syria giành nhiều chiến thắng trên thực địa.​Ngày 15/7, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích do không quân Nga tiến hành, đã giành lại một loạt giếng dầu tại tỉnh Raqqa, trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rút lui để bảo vệ phần lãnh thổ còn lại mà nhóm này kiểm soát ở Syria./.