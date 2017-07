Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quan chức bộ này đã ký một thỏa thuận với lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria tại cuộc hòa đàm ở Cairo về cách thức vận hành vùng an toàn ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria.Trong một tuyên bố, Bộ trên nhấn mạnh: "Theo kết quả cuộc đàm phán được tổ chức ở Cairo giữa các quan chức Bộ Quốc phòng Nga và phe đối lập ôn hòa của Syria do phía Ai Cập làm trung gian... các thỏa thuận đã được ký kết về cách thức vận hành vùng giảm leo thang Đông Ghouta."Thành trì Đông Ghouta của quân nổi dậy là 1 trong 4 vùng an toàn được xác định trong thỏa thuận đạt được giữa Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa được thực thi đầy đủ do những bất đồng về cơ chế giám sát các vùng an toàn./.