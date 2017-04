Các phương tiện bị hư hại sau cuộc giao tranh của một nhóm các tay súng tại Tripoli ngày 15/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tổng thống của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Fayez El-Serraj​ ngày 25/4 tại thủ đô Tripoli, Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Mikhael Bogdanov, cho biết mối quan tâm lớn của Nga là giải quyết khủng hoảng tại Libya thông qua đối thoại chính trị giữa phe phái đối địch tại quốc gia Bắc Phi này.Ông Bogdanov cho biết chuyến thăm Libya của mình diễn ra sau chuyến thăm Nga của ông El-Serraj nhằm thực hiện những cơ chế của thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Mặt khác, ông Bogdanov cũng khẳng định mong muốn của Nga là tái lập quan hệ hợp tác giữa hai nước.Về phần mình, ông El-Serraj yêu cầu phía Nga tận dụng các mối quan hệ của nước này với các bên đối địch tại Libya nhằm can thiệp để chấm dứt sự leo thang quân sự phi lý ở miền Nam Libya, đồng thời bày tỏ mong muốn Nga sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế để dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp đặt cho Libya. Ông El-Serraj khẳng định vũ khí sẽ được sử dụng để chống lại khủng bố, nạn buôn lậu và tội phạm có tổ chức.Về kinh tế, ông El-Serraj khẳng định chính phủ đoàn kết dân tộc Libya muốn khôi phục các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong đó có các thỏa thuận liên quan đến năng lượng, vận tải đường sắt và các dự án hạ tầng. Ông El-Serraj cũng bày tỏ mong muốn tận dụng những kinh nghiệp của Nga trong các lĩnh vực quân sự và an ninh.Tại cuộc gặp trên, hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi hóa để các doanh nghiệp Nga quay trở lại đầu tư tại Libya càng sớm càng tốt.Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề Maghreb, Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn Arab (AL) của Algeria, ông Abdelkader Messahel​ cho biết trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libya, các nước láng giềng của Libya sẽ nhóm họp lần thứ 11 vào ngày 8/5 tới tại thủ đô Algiers.Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Algeria ngày 25/4, ông Messahel cho biết cuộc họp tới vô cùng quan trọng, nhằm hỗ trợ giải pháp chính trị thông qua đối thoại giữa các bên đối địch tại Libya.Ông khẳng định cần thực thi giải pháp chính trị, thành lập các thể chế đủ mạnh tại Libya, xây dựng một quân đội chung và các lực lượng an ninh cũng như một nhà nước ổn định.Mặt khác, Bộ trưởng Messahel cũng đề cập đến nhiều mối đe dọa đang tác động đến khu vực, nhất là tình hình bất ổn tại phía Tây Nam Libya, các nhóm khủng bố, tội phạm có tổ chức và di cư bất hợp pháp.Nhân dịp này, ông Messahel cũng nhắc lại thông điệp của Algeria là không sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng tại Libya, hỗ trợ nhân dân Libya trong cuộc chiến chống khủng bố và hòa giải dân tộc.Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi​ năm 2011. Hai chính quyền đối địch tồn tại song song, một tại Tripoli và một tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.Tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo, nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã hình thành và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ ngày 30/3/2016.Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk vẫn không ủng hộ tiến trình này./.