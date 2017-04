Nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/4, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã công khai lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo an ninh của Libya Mohamed Khaled al-Tuhamy, trong đó cáo buộc ông này tiến hành tội ác chiến tranh vào năm 2011 dưới chế độ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.Lệnh bắt này, được ICC ban bố lần đầu năm 2013, đã cáo buộc ông Mohamed Khaled al-Tuhamy - một trong những cựu lãnh đạo của cơ quan an ninh nội địa Libya - với 7 tội danh về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người như tra tấn, cầm tù và ngược đãi "nhằm đàn áp đối thủ chính trị của chế độ Gaddafi bằng bất kỳ hình thức nào."Lệnh bắt giữ cũng yêu cầu nhà chức trách Ai Cập hợp tác với ICC để bắt giữ ông Tuhamy. Theo truyền thông Libya, ông Tuhamy bị bắt giữ tại Cairo hồi tháng 4/2012 nhưng lại được thả vì không có lệnh bắt giữ. Kể từ đó, không có thêm thông tin gì về nhân vật này.Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Hai chính quyền đối địch đã tồn tại song song ở Libya, một tại Tripoli và một tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.Tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo, nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã hình thành và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ ngày 30/3/2016. Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk cho tới nay vẫn từ chối ủng hộ tiến trình này./.