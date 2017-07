Toàn cảnh đền al-Aqsa ở Jerusalem ngày 14/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/7, lần đầu tiên sau hai tuần "tẩy chay," người Hồi giáo đã vào cầu nguyện ở quần thể Haram al-Sharif (mà Israel gọi là Núi Đền) tại Thành cổ Jerusalem sau khi Israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh gây tranh cãi ở khu vực này.Đây được xem là dấu hiệu có thể chấm dứt căng thẳng hiện nay tại khu vực nhạy cảm này.Trong buổi cầu nguyện chiều 27/7, hàng nghìn người Hồi giáo xếp hàng vào cầu nguyện bên trong ngôi đền Al-Aqsa thay vì cầu nguyện ở trên phố bên ngoài ngôi đền.Quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và Mái Vòm đá, là một trong những địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem, hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Kể từ khi Israel lắp đặt các máy dò kim loại mới ở lối vào quần thể Haram al-Sharif, người Hồi giáo đã không vào đền cầu nguyện mà cầu nguyện trên phố bên ngoài ngôi đền.Các biện pháp an ninh trên được đưa ra sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ngày 14/7 vừa qua.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường và kéo theo vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel làm nhiều người thiệt mạng trong vòng 2 tuần qua.Phía Palestine cho rằng việc Israel lắp đặt các máy dò kim loại và camera an ninh tại lối vào quần thể Haram al-Sharif là nhằm chiếm khu vực linh thiêng này của người Hồi giáo.Việc Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh tại đền thờ Al-Aqsa đã giúp xoa dịu tình hình trên lãnh thổ Palestine, cũng như làm giảm nguy cơ xảy ra xung đột sâu hơn giữa Israel và Palestine./.