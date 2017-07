Người Do Thái cầu nguyện tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng nghìn người Do Thái đêm 31/7 đã tham gia buổi cầu nguyện tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem nhân dịp lễ Tisha B'av của người Do Thái, sau những ngày căng thẳng tại khu thánh địa này liên quan đến các biện pháp an ninh của Israel.Bức tường phía Tây nằm dưới chân quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và Mái Vòm đá ở trung tâm khu Thành Cổ ở Đông Jerusalem, một trong những địa điểm tôn giáo linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo.Người Do Thái gọi khu vực này là Núi Đền và cũng coi đây là địa điểm linh thiêng nhất vì có di tích hai ngôi đền Do thái cổ bị các lực lượng xâm lược phá hủy, trong đó ngôi đền đầu tiên bị người Babylon phá hủy vào năm 586 trước Công nguyên.Ngôi đền thứ hai được xây tại vị trí ngôi đền đầu tiên song cũng bị người La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên, và Bức tường phía Tây hay còn gọi là Bức tường Than khóc là phần còn sót lại của ngôi đền này.Lễ Tisha B'av là dịp người Do Thái tưởng nhớ hai ngôi đền bị phá hủy nói trên và một số thảm họa khác trong lịch sử Do Thái.Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh khu Thành Cổ Jerusalem trở lại yên tĩnh sau nhiều ngày căng thẳng do tranh cãi liên quan đến các biện pháp an ninh của Israel tại quần thể Haram al-Sharif.Người Palestine đã không vào đền Al-Aqsa cầu nguyện trong gần hai tuần để phản đối việc Israel lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh mới tại khu đền này sau vụ hai cảnh sát Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công gần cổng vào khu đền hôm 14/7.Các cuộc biểu tình dẫn tới đụng độ đã làm sáu người Palestine thiệt mạng, cuộc khủng hoảng chấm dứt khi Israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh gây tranh cãi tại đây, và người Hồi giáo đã trở lại khu vực này cầu nguyện.Theo một thỏa thuận từ hàng chục năm qua, chỉ có người Hồi giáo được vào bên trong khu đền Al-aqsa cầu nguyện, mặc dù ai cũng được đến thăm khu đền, kể cả người Do thái/.