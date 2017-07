Cảnh đổ nát do chiến sự tại Thành cổ phía tây Mosul ngày 30/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/7, Đại diện của Liên hợp quốc tại Iraq Jan Kubis cảnh báo các vụ tấn công trả thù nhằm vào những người Iraq bị cáo buộc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mosul đang gia tăng, sau khi lực lượng an ninh Iraq giành lại thành phố này từ tay IS.Phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ông Kubis bày tỏ lo ngại về "sự gia tăng quan điểm ủng hộ việc trừng phạt tập thể đối với những gia đình được cho là có quan hệ với IS."Ông Kubis nhấn mạnh: "Trên toàn quốc, ngày càng có nhiều người Iraq được cho là có liên hệ với IS bị đuổi khỏi nhà, tịch thu nhà cửa hoặc phải chịu một số biện pháp trả thù khác."Liên hợp quốc kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đưa ra "những biện pháp khẩn cấp" nhằm chấm dứt tình trạng nói trên.Bên cạnh đó, ông Kubis cho rằng chiến thắng của chính quyền Baghdad trước IS tại Mosul "không thể che giấu thực tế rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai", khi mà nhóm khủng bố này vẫn còn kiểm soát một số khu vực tại ít nhất ba tỉnh của Iraq./.