Ngày 9/5, mạng lưới chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) của Mỹ cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải một đoạn video trình chiếu cảnh chặt đầu một tù nhân mà nhóm này tuyên bố là "gián điệp" của Nga bị các tay súng IS bắt giữ ở Syria.Trong đoạn video kéo dài 12 phút nói trên, nạn nhân nam mặc trang phục màu đen đang quỳ trên sa mạc và kêu gọi các điệp viên Nga khác đầu hàng trước khi bị hành quyết.Hiện tính xác thực của đoạn video trên và danh tính của nạn nhân cũng như thời điểm diễn ra vụ việc chưa được xác định. Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng chưa đưa ra bình luận gì về đoạn video trên.Đây là video mới nhất của IS đăng tải hành quyết một công dân Nga kể từ khi Moskva bắt đầu các cuộc không kích để hỗ trợ Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố hồi tháng 9/2015.Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 30 quân nhân nước này đã bị giết hại kể từ khi Moskva bắt đầu tiến hành chiến dịch trên./.