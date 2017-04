Ảnh minh họa. (Nguồn: Round Hill Music)

Những hình ảnh chưa hề được công bố của ban nhạc huyền thoại The Beatles sẽ lần đầu tiên đến với công chúng trong phim tài liệu mới, mang tựa đề “Sgt Pepper’s Musical Revolution.”Bộ phim tài liệu này được phát sóng trên kênh BBC Two nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát hành album ăn khách và được nhiều ca ngợi nhất của The Beatles - “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.”Bộ phim sẽ chia sẻ những hình ảnh chưa từng được biết đến của Beatles ở bên ngoài phòng thu Abbey Road Studios, gồm cả những thay đổi trong một số ca khúc được yêu thích nhất của album này.Đạo diễn Francis Hanley khẳng định bộ phim hứa hẹn gợi lên “một thế giới đầy màu sắc của Sgt Pepper” và cho thấy “những gì diễn ra trong phòng thu, tách biệt hẳn sân khấu và những tiếng la hét của người hâm mộ.”Trong khi đó, nhà sản xuất Martin R Smith cho biết các nhà làm phim đã được phép tiếp cận với các tư liệu của The Beatles ở mức độ chưa từng có để có thể mang đến cho khán giả hình ảnh về quá trình thực hiện album này của ban nhạc.Trong khi đó, nhà soạn nhạc kiêm truyền thông cho bộ phim Howard Goodall đánh giá hầu hết các nhạc phẩm ra đời sau "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band" đều bị ảnh hưởng bởi album bằng cách này hay cách khác.Theo ông, album này thể hiện rõ sự hoàn hảo từ khái niệm, cách phối khí.Ngoài ra những kỹ thuật thu âm đã khiến album nổi bật hơn hẳn các sản phẩm âm nhạc khác của thời đó.Album “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” được coi là cột mốc trong làng nhạc thế kỷ 20, đã "lên kệ" ngày 1/6/1967.Các ca khúc nổi tiếng nhất album này có “With A Little Help From My Friends,” “Lucy In The Sky With Diamonds” và “When I’m Sixty-Four.”Album được đề cử 7 giải Grammy hồi năm 1968 và giành 4 giải. Năm 2004, tạp chí Rolling Stones xếp Sgt. Pepper ở vị trí số 1 trong danh sách "500 album vĩ đại nhất mọi thời.”“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” cũng là một trong những album bán chạy nhất lịch sử với lượng đĩa bán ra đã đạt 32 triệu bản.Trong dịp này, nhiều chương trình kỷ niệm khác cũng được phát sóng trên truyền hình và đài phát hành vào đầu tháng Sáu.Trên đài phát thanh Radio 2, Martin Freeman cũng có chương trình đặc biệt trong đó gồm các cuộc phỏng vấn với thành viên ban nhạc, nhà thiết kế bìa album, Peter Blake, các nhạc sỹ Brian Wilson (thuộc ban nhạc Beach Boys) và Dave Grohl, cùng Giles, con trai nhà sản xuất album là George Martin. Giles cũng xúc tiến một phiên bản mới của “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” nhân dịp kỷ niệm này./.