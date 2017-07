Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 6/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 đã bác bỏ kết quả cuộc thăm dò dư luận do tờ Washington Post và ABC News tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm 6% trong 2 tháng qua.Trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc thăm dò dư luận của tờ Washington Post và ABC News không chính xác tương tự cuộc thăm dò trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.Theo ông, kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ở mức gần 40% không phải là "tồi."Phản ứng trên được đưa ra sau khi cùng ngày tờ Washington Post và ABC News công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump đã giảm từ 42% hồi tháng Tư xuống còn 36%.Tỷ lệ không hài lòng với cách vận hành chính quyền của ông Trump đã tăng 5 điểm phần trăm lên 58%. Trong đó, 48% bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, mức độ này mới chỉ được ghi nhận trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống George W. Bush.Con số này cũng là tỷ lệ người được hỏi cho rằng vai trò dẫn dắt của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu đã suy yếu kể từ khi Tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng, số người cảm thấy điều ngược lại chỉ chiếm 27%.Kết quả thăm dò cũng cho thấy có sự chia rẽ rõ ràng theo đảng phái xung quanh câu hỏi về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016, cũng như "mối liên hệ" giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Nga.Chỉ 33% người ủng hộ đảng Cộng hòa cho rằng Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử, so với 80% số người ủng hộ đảng Dân chủ được hỏi.Tính trung bình, 60% người được hỏi cho rằng Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ, tăng 4% so với hồi tháng Tư. Tuy nhiên, số người tin rằng ông Trump tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra này lại giảm nhẹ xuống 52% từ mức 56% hồi tháng Sáu.Cuộc thăm dò dư luận do tờ Washington Post và ABC News tiến hành trong thời gian từ ngày 10-13/7 với 1.001 người được hỏi./.