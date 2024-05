Các giảng viên đại học ở Mỹ tham gia biểu tình ủng hộ Palestine

Tại New York, các trường đại học The New School, Baruch College, Đại học Fordham và The Cooper Union đã lên kế hoạch dựng lều trại, tuần hành hoặc míttinh bày tỏ đoàn kết với Palestine.

Sinh viên biểu tình gần cổng Đại học Columbia ở New York, Mỹ ngày 30/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các giảng viên của đại học The New School ở Manhattan, New York (Mỹ) đã dựng lều trại tại sảnh trường học ở gần Quảng trường Union này để bày tỏ ủng hộ Palestine.

Theo tờ The New School Free Press của trường, ngày 8/5, khoảng 20 giảng viên đã tham gia hoạt động biểu tình cùng các sinh viên. Các giảng viên biểu tình kêu gọi thoái vốn khỏi các công ty sản xuất vũ khí, xóa bỏ những cáo buộc đối với các sinh viên biểu tình và yêu cầu cảnh sát rời khỏi khuôn viên trường.

Trước đó, ngày 3/5, khoảng 40 sinh viên dựng lều trại biểu tình tại The New School đã bị bắt giữ và sau đó bị đình chỉ học khi cảnh sát New York quyết định giải tỏa khu lều trại.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ hơn 2.000 người biểu tình tại khuôn viên các trường đại học trên toàn quốc trong những tuần gần đây.

Trong vài tháng qua, làn sóng biểu tình của sinh viên tại Mỹ ủng hộ Palestine trở nên rầm rộ và một số trường trung học cũng bắt đầu tham gia. Sinh viên ở các bang Illinois, Oregon, Texas và một số thành phố ở bang Washington đã tổ chức các cuộc biểu tình.

Riêng tại New York, các trường đại học The New School, Baruch College, Đại học Fordham và The Cooper Union đã lên kế hoạch dựng lều trại, tuần hành hoặc míttinh bày tỏ đoàn kết với Palestine.

Tại Tây Ban Nha, các trường đại học cho biết sẵn sàng đình chỉ quan hệ với những cơ sở giáo dục của Israel không thể hiện “cam kết rõ ràng đối với hòa bình” trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng ở Dải Gaza.

Các trường này cam kết xem xét lại các mối quan hệ và nếu cần sẽ đình chỉ hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Israel mà họ cho là không đưa ra cam kết vững chắc đối với hòa bình và sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.

Các cuộc biểu tình của sinh viên đã được đẩy mạnh trên khắp Tây Âu trong những tuần gần đây, khi những người biểu tình yêu cầu chấm dứt xung đột ở Gaza.

Cuộc biểu tình đầu tiên tại Tây Ban Nha bắt đầu vào ngày 29/4 tại Đại học Valencia ở miền Đông nước này. Sinh viên tại đây đã dựng khoảng 20 lều trại với thông điệp yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza.

Tiếp đó là một cuộc biểu tình tương tự tại Đại học Barcelona và dần lan sang thủ đô Madrid, xứ Basque ở miền Bắc, Alicante ở miền Đông và vùng Andalucia ở miền Nam Tây Ban Nha./.

