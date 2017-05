Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Pakistan cho biết rạng sáng 8/5, một quả bom đã phát nổ bên ngoài một trường nữ sinh tại Đông Bắc nước này, khiến 2 cảnh sát bị thương. Không có học sinh nào bị thương do vụ việc xảy ra khi lớp học chưa bắt đầu.Theo nguồn tin, quả bom đã phát nổ ở ngoại ô thủ phủ Khyber Pakhtunkhwa của tỉnh Peshawar, khi xe của lực lượng cảnh sát chống khủng bố đi qua.Cảnh sát trưởng tỉnh Peshawar, Mohammad Tahir xác nhận vụ nổ bom là do một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt. Cảnh sát còn tìm thấy thiết bị nổ thứ hai ở gần đó và đã vô hiệu hóa kịp thời. Vụ nổ đã làm cổng trường và một số bức tường bên trong bị hư hại.Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ tấn công, song phiến quân Taliban - vốn luôn phản đối việc cho các bé gái đi học, đã đánh bom hàng trăm trường học tại Tây Bắc và các khu vực bộ lạc giáp biên giới Afghanistan.Tỉnh Peshawar đã chìm trong bất ổn nhiều năm qua. Đây cũng là nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu do Taliban thực hiện nhằm vào một trường học của quân đội vào tháng 12/2014.Gần 150 người, hầu hết là học sinh, đã thiệt mạng. Sau vụ việc này, Pakistan thành lập các tòa án quân sự để tiến hành xét xử nhanh đối với các phần tử khủng bố./.