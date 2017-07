Phiến quân Houthi tại khu vực Sanaa, Yemen ngày 18/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin trong một tuyên bố được hãng tin Saba đăng tải, phiến quân Houthi của Yemen cho hay họ đã bắn một loạt đạn pháo vào các căn cứ quân sự của kẻ thù nằm sâu bên trong thành phố biên giới Jizan của Saudi Arabia vào ngày 16/7.Houthi nêu rõ họ đã nhắm tới các căn cứ al-Miktaba và Kharshab, nằm bên trong Jizan và do quân đội Saudi Arabia kiểm soát.Tuyên bố có đoạn: "Vụ nã pháo đã khiến hàng chục binh sỹ Saudi Arabia thiệt mạng và nhiều người khác bị thương."Tuy nhiên, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia cùng ngày khẳng định vụ nã pháo từ bên trong Yemen chỉ khiến một người Yemen ở Jizan thiệt mạng.Các tay súng Houthi và lực lượng của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đồng minh đã pháo kích vào các thành phố biên giới của Saudi Arabia kể từ khi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào cuộc xung đột ở Yemen hơn 2 năm trước nhằm đánh bật Houthi và ủng hộ chính phủ lưu vong nhưng được quốc tế công nhận của Yemen./.