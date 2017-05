Rừng bị triệt hạ để làm nương rẫy. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Báo điện tử Bnews.vn số ra ngày 21/4 có bài "Điện Biên gỡ vướng trong giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do ở."Trong khi đó, báo điện tử vtv.vn số ra ngày 24/4/2017 có bài "Cháy rừng tràm tại An Giang: Do người dân vứt tàn thuốc lá"; số ra ngày 17/4/2017 có bài: "Quảng Nam tăng cường phòng chống cháy rừng"; số ra ngày 8/4/2017 có bài: "Khánh Hòa: Tăng cường phòng chống cháy rừng tại huyện Khánh Vĩnh."Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, làm rõ những vấn đề phản ánh tại các bài báo nêu trên; đồng thời tập trung đôn đốc các tỉnh: Khánh Hòa, An Giang, Quảng Nam và các địa phương khác quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng./.