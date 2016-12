Khung cảnh đổ nát ở Đông Aleppo. (Nguồn: AP)

Ngày 27/12, giới chức Mỹ cho biết các cuộc thảo luận giữa nước này và Nga về các cuộc chiến riêng rẽ do hai bên tiến hành chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng trở nên thường xuyên và hữu ích hơn.Cả hai bên chia sẻ thông tin theo thời gian thực và thậm chí là cùng nhau vạch ra các mục tiêu chiến lược trong những tháng tới, qua đó xua tan nhận định rằng quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh đang bị "đóng băng."Theo các quan chức trên, trong các cuộc thảo luận song phương, phía Nga đã nêu ưu tiên rõ ràng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria là tái chiếm thành cổ Palmyra, trong khi phía Mỹ quyết tâm gây sức ép lên đại bản doanh của IS tại Raqqa.Các cuộc thảo luận quân sự bí mật này không tập trung vào lập trường đối nghịch của nhau về cuộc nội chiến ở Syria, trong bối cảnh quân đội Nga chiến đấu bên cạnh quân chính phủ, còn Mỹ ủng hộ các nhóm đối lập.Các cuộc tiếp xúc gần gũi giữa hai nước đã phát triển bất chấp việc hai bên cáo buộc nhau tàn phá thành phố Aleppo và Moskva tuyên bố rằng quan hệ hai nước hiện "đóng băng ở mọi cấp độ."Các quan chức Mỹ thạo tin bày tỏ tin tưởng cả hai phía sẽ gạt sang một bên tình trạng thù địch, trong đó có việc Washington cáo buộc Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Aleppo, còn Moskva cáo buộc Mỹ ủng hộ các nhóm khủng bố như al-Qaeda.Theo các quan chức này, phần lớn các cuộc thảo luận liên quan đến các chiến dịch trước mắt của quân đội hai nước.Reuters đưa tin ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết trong cuộc điện đàm ngày 27/12, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã thảo luận về một kế hoạch hòa bình ở Syria với người đồng cấp Mỹ John Kerry.Cũng theo tuyên bố trên, ông Lavrov đã thông báo với ông Kerry rằng quyết định của Mỹ dỡ bỏ một số giới hạn trong việc vũ trang phe nổi dậy Syria có thể gây ra nhiều thương vong hơn./.