Phỏng vấn tuyển dụng việc làm. (Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Kết quả khảo sát của một công tuyển dụng trực tuyến trong quý 1 cho thấy, nghề hành chính/thư ký đang có tỷ lệ cạnh tranh lớn nhất với tỷ lệ 1/66. Cứ 66 người tìm việc trong nghề hành chính/thư ký ​thì chỉ có một người ​tìm được việc làm mới.Đây là thông tin từ báo cáo, nhu cầu tuyển dụng trong quý 1 mà Công ty Navigos Search vừa công bố ngày 26/4.Bên cạnh nghề thư ký, nghề kế toán cũng cạnh tranh gay gắt với cao tỷ lệ 1/61. Ba ngành tiếp theo nằm trong top 5 các ngành có tỷ lệ cạnh tranh lớn nhất bao gồm xuất nhập khẩu (1/56) , sản xuất (1/51) và y tế/công nghệ sinh học với tỷ lệ 1/47.Kết quả khảo sát cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là hai địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn nhất cả nước. Ba tỉnh lọt vào top 5 còn có Bình Dương, Đà Nẵng và Bắc Ninh.Đặc biệt, mặc dù đứng thứ 5 về nhu cầu tuyển dụng lao động, nhưng Bắc Ninh lại góp mặt trong top 3 về độ cạnh tranh về việc làm với tỷ lệ 1/42. Nghĩa là cứ 1 người tìm việc tại Bắc Ninh phải cạnh tranh với 41 người khác để có công việc mới. Tỷ lệ cạnh tranh này ở Bắc Ninh cao hơn so với Hà Nội (1/38), Bình Dương (1/38) và Đà Nẵng (1/37). Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tỷ lệ 1/46.Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành của Công ty Navigos Search cho biết: “Sở dĩ Bắc Ninh có tỷ lệ cạnh tranh cao trong quý 1 vì đó là cao điểm của mùa tuyển dụng trong mảng sản xuất. Ba tháng đầu năm là ba tháng tuyển dụng ồ ạt của các doanh nghiệp sản xuất mà Bắc Ninh là một trong những trung tâm lao động với nhiều khu công nghiệp lớn đặt tại địa phương này. Mặc dù tỷ lệ cạnh tranh lớn như thế, nhưng các doanh nghiệp sản xuất tại Bắc Ninh vẫn khó tuyển nhiều vị trí, đáng kể có các vị trí quản đốc phân xưởng, kỹ sư kỹ thuật điện, kỹ sư chất lượng...”Theo kết quả khảo sát, nhu cầu tuyển dụng quý 1 tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó nguồn cung nhân lực tăng trưởng đến 38% so với quý 1/2016.Quý 1 năm nay có 5 ngành nghề có mức tăng trưởng mạnh nhất về nhu cầu tuyển dụng, bao gồm ngành điện-điện tử (tăng 67%) với vị trí việc làm cấp quản lý điều hành tăng tới 104%, ngành xây dựng (tăng 46%), ngành quảng cáo truyền thông (tăng 35%) và ngành dịch vụ khách hàng (tăng 51%).Về nguồn cung nhân lực, thì so với cùng kỳ năm ngoái, các ngành có người tìm việc ứng tuyển hồ sơ nhiều nhất nằm ở ngành nghề giáo dục, điện-điện tử (cấp quản lý điều hành), kiến trúc, thiết kế nội thất và dịch vụ khách hàng.Ngành IT là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong quý 1, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên và kỹ sư trong mảng phần mềm nhúng đang rất lớn. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam quá khan hiếm lập trình viên và kỹ sư ngành IT đáp ứng được về ngoại ngữ, kiến thức và kinh nghiệm theo yêu cầu của doanh nghiệp.Ngoài IT, các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong quý 1 bao gồm: hành chính/thư ký, kế toán, dịch vụ khách hàng, quảng cáo/truyền thông, sản xuất, kiến trúc/thiết kế nội thất, xây dựng, marketing (tiếp thị), sales (bán hàng)./.