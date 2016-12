Binh sỹ Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

Ngày 22/12, Chính phủ Saudi Arabia cho biết nước này dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng năm 2017, trong bối cảnh điều kiện kinh tế đất nước vẫn còn rất khó khăn do nguồn thu từ dầu mỏ ngày càng sụt giảm.Theo thông báo của Chính phủ Saudi Arabia, ngân sách quốc phòng của nước này dự kiến sẽ giảm gần 11%, xuống còn 191 tỷ riyal (51 tỷ USD).Năm 2016, chi phí quốc phòng của quốc gia vùng Vịnh này ước tính ở mức 214 tỷ riyal (hơn 57 tỷ USD). Tháng 3/2015, Saudi Arabia đã dẫn đầu liên quân Arab tiến hành chiến dịch không kích chống lại phiến quân Houthi và các lực lượng đồng minh trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở Yemen. Giới phân tích ước tính sự can dự quân sự của Riyadh tại Yemen có thể tiêu tốn hàng tỷ USD.Trong năm 2016, thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia ước vào khoảng 297 tỷ riyal (79 tỷ USD), giảm đáng kể so với con số 98 tỷ USD của năm ngoái do nước này dừng một loạt dự án xây dựng chủ chốt, giảm lương của các bộ trưởng...Mức thâm hụt ngân sách năm 2017 dự kiến sẽ được thu hẹp xuống 189 tỷ riyal (53 tỷ USD), với chi ngân sách dự báo đạt 890 tỷ riyal (237 tỷ USD) trong khi nguồn thu ngân sách chỉ đạt 692 tỷ riyal (184 tỷ USD)./.