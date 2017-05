Các quan sát viên OSCE kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy sau vụ nã pháo tại Avdiivka ngày 25/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Năm ngoái, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên thế giới đã tiếp tục giảm trong năm thứ 2 liên tiếp. Đây là kết quả của cuộc khảo sát thường niên do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) thực hiện và công bố ngày 9/5.Theo báo cáo "Điều tra xung đột vũ trang 2017," trong năm 2016, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giảm xuống còn 157.000 người, so với 167.000 người của năm 2015 và 180.000 người năm 2014.Cuộc nội chiến tại Syria gây nhiều thương vong nhất với 50.000 người chết, trong khi các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan lần lượt cướp đi sinh mạng của 17.000 người và 16.000 người. Tuy nhiên, nếu so sánh với số liệu của thập kỷ trước, tổng số người thiệt mạng trong năm vừa qua vẫn tăng, tỷ lệ thuận với số lượng các cuộc xung đột.Đáng chú ý, các chiến dịch chống tội phạm ma túy của quân đội chính phủ, tình trạng thanh toán lẫn nhau giữa các tổ chức tội phạm tại Mexico khiến 23.000 người thiệt mạng trong năm 2016, đã đưa quốc gia Bắc Trung Mỹ này lên vị trí thứ 2 (sau Syria) trong danh sách các nước có nhiều người thiệt mạng do xung đột nhất thế giới. Với con số thương vong cao hơn cả Iraq và Afghanistan, IISS coi Mexico là nước có xung đột vũ trang. Trong một thập kỷ qua, đã có hơn 100.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy tại Mexico.Ngoài ra, trong danh sách thống kê của IISS còn có Yemen, Somalia, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Sudan và Nigeria.Phát biểu với báo giới, Giám đốc IISS John Chipman cho biết 80% số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột năm 2016 nằm là nạn nhân ở 10 điểm nóng. Ông khuyến cáo các chính phủ cần đưa ra các chính sách phù hợp và coi đây là điều kiện tiên quyết của chiến lược lâu dài nhằm chấm dứt xung đột, giảm thương vong./.