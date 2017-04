Các lực lượng Dân chủ Syria tuần tra tại đập Tabqa, khu vực vừa giành được quyền kiểm soát từ phiến quân IS ngày 27/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ông Rami Abdel Rahman, ngày 26/4 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng các thiết bị bay không người lái vũ trang để ngăn các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tiến vào thị trấn chủ chốt Tabqa ở Syria.Đây là chiến thuật từng được IS sử dụng ở Iraq.Ông Rami tiết lộ các tay súng IS thả bom tự chế từ thiết bị bay không người lái vào các vị trí của các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), một liên minh dân quân do Mỹ hậu thuẫn.Tại Iraq, IS cũng đã sử dụng các thiết bị không người lái loại nhỏ để thả chất nổ vào các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang bao vây thành phố Mosul.Ngoài ra, các tay súng IS còn cải trang thành các lực lượng an ninh, sát hại ít nhất 15 dân thường ở trung tâm Mosul, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400km về phía Bắc, sau khi khu vực này được giải phóng.Vụ sát hại đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng./.