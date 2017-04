Binh sỹ Iraq tuần tra trên một tuyến phố ở phía tây thành phố Mosul sau khi giành lại khu vực này từ IS ngày 21/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cải trang thành các lực lượng an ninh, sát hại ít nhất 15 dân thường ở trung tâm Mosul, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400km về phía Bắc, sau khi khu vực này được giải phóng.Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp Iraq ngày 25/4 cho biết các tay súng trên mặc trang phục cảnh sát, vào thành cổ Mosul ngày 24/4, giả làm các lực lượng liên bang như một cách để kiểm tra phản ứng của người dân.Vụ sát hại đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng.Trước đó cùng ngày, Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp thông báo quân đội Iraq đã giải phóng thêm một khu vực ở phía Tây Mosul sau một loạt vụ giao tranh với các phần tử IS trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua nhằm giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.Mosul nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6/2014./.