Theo trang Iraqi News, ba chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị những con lợn rừng giết chết ở Kirkuk, miền Bắc Iraq.Những con lợn đã tấn công một nhóm chiến binh tại khu đất nông nghiệp và ba trong số đó đã bỏ mạng.Iraqi News cũng cho biết, các thành viên IS đã giết những con lợn trên để trả thù.Hàng ngàn người dân ở Kirkuk đã phải tới các khu tị nạn kể từ khi IS chiếm đóng thành phố này năm 2014.Trong khi đó, quân đội Iraq hiện đang bị lún sâu vào cuộc chiến đã kéo dài 6 tháng qua ở Mosul, thành trì lớn nhất của IS ở Iraq./.