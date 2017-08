Sự kiện quốc tế 31/7-6/8: Nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

HĐBA thông qua nghị quyết áp đặt trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua Nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên tại phiên họp ở New York (Mỹ) ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng Bảy.Nghị quyết trừng phạt do Mỹ soạn thảo đã cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.Nghị quyết này cũng cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài hiện nay, cũng như cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên và bất cứ hoạt động đầu tư mới nào trong các công ty liên doanh hiện tại với nước này.Nghị quyết cũng bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong đó có một ngân hàng chủ chốt, buộc họ phải chịu sự đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại.Dự kiến, các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD hằng năm.Phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50, đang diễn ra tại Manila (Philippines), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh những biện pháp trừng phạt là cần thiết để đối phó với Triều Tiên, song “chắc chắn” không phải là mục đích cuối cùng.Ông cho rằng vẫn có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại.Ngày 6/8, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton cho hay, việc Trung Quốc ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ cho thấy Bắc Kinh đã thừa nhận tính nghiêm trọng của mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 6/8 tuyên bố bất kỳ hành động hạt nhân hay biện pháp trừng phạt nào của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ gây ra “một biển lửa” bao trùm phần lãnh thổ lục địa của Mỹ.Bài viết của tờ báo, đăng sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, được trích dẫn có đoạn nêu rõ: “Ngày mà Mỹ dám trêu đùa dân tộc chúng ta bằng chiếc roi hạt nhân và các biện pháp trừng phạt cũng sẽ là ngày phần lãnh thổ lục địa của Mỹ bị dìm trong một biển lửa không thể tưởng tượng nổi​"./.