Mặt trước của điện thoại vỡ vụn. (Nguồn: shanghaiist.com)

Theo tờ Shanghaiist, một người đàn ông ở Santiago, Chile đã may mắn sống sót trong vụ cướp có vũ trang nhờ chiếc điện thoại của mình.Người đàn ông trên đi cùng chú của mình tới ngân hàng để rút khoảng 4.600USD tiền hưu trí trong tài khoản.Khi đang ngồi uống càphê bên ngoài ngân hàng, họ đã bị ba tên cướp chặn lại. Người đàn ông cố gắng chống trả lại ​và bị một tên trộm rút súng bắn.May mắn thay, viên đạn đã bay trúng chiếc điện thoại Huawei Honor 5X và chiếc điện thoại đã cứu mạng sống của người đàn ông trên.Theo tờ The Paper, hai trong số ba tên trộm đã bị bắt sau đó. Tên còn lại đã cầm tiền chạy thoát.Đây không phải là lần đầu tiên, chiếc điện thoại ​của hãng Huawei cứu được mạng người. ​Năm ngoái, một doanh nhân ở Nam Phi đã bị bắn vào ngực trong một vụ cướp có vũ trang bên ngoài ngôi nhà của ông ở Cape Town. ​Viên đạn đã trúng vào chiếc điện thoại Huawei P8 Lite mà người đàn ông may mắn để trên ngực./.