Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ đặt móng cho một khu dân cư mới ngày 3/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền của ông đã làm được nhiều hơn tất cả các chính quyền trước đó trong việc thúc đẩy các khu định cư Do Thái.Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu trên được ông Netanyahu đưa trong buổi lễ đặt móng cho khu dân cư mới tại Beitar Illit, khu định cư lớn nhất tại Bờ Tây với dân số 50.000 người Do Thái chính thống.Ông Netanyahu đề cập tới "vùng đất thần thánh" được nhắc tới trong kinh thánh mà nhiều tín đồ coi là thuộc về người Do Thái.Theo báo Jerusalem Post, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, ông Netanyahu tới tham dự một buổi lễ đặt móng cho các khu định cư.Ông Netanyahu cho biết ông vẫn ủng hộ giải pháp 2 nhà nước, tuy nhiên những người ủng hộ hòa bình cho rằng hành động của ông này thể hiện điều ngược lại.Theo luật pháp quốc tế, các khu định cư tại khu vực chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem bị coi là phi pháp và là rào cản lớn nhất đối với hòa bình giữa Israel và Palestine.Hơn 600.000 người Israel đang sinh sống tại các khu định cư với gần 3 triệu người Palestine tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.Tháng 12/2016, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết coi tất cả các khu định cư này là phi pháp sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định không phủ quyết nghị quyết này.Trước đó, ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Israel khẳng định nước này đã hoàn thành xây thêm 42km nối dài bức tường an ninh tại khu Bờ Tây. Theo Bộ Quốc phòng, phần tường trên ngăn giữa làng Tarkumia của người Palestine ở Tây Bắc Hebron và giao lộ gần đó của Israel sát khu định cư Meitar.Hàng rào bêtông này nằm trong kế hoạch xây một bức tường an ninh kiên cố dài 712km, với dây thép gai, hào bao quanh và những con đường quân sự khép kín. Phần lớn hàng rào này nằm trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng./.