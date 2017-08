Máy móc của Israel tại khu vực xây dựng bức tường an ninh. (Nguồn: Timesofisrael)

Bộ Quốc phòng Israel ngày 2/8 cho biết nước này đã hoàn thành xây thêm 42km nối dài bức tường an ninh tại khu Bờ Tây.Theo Bộ Quốc phòng Israel, phần tường trên ngăn giữa làng Tarkumia của người Palestine ở Tây Bắc Hebron và giao lộ gần đó của Israel sát khu định cư Meitar.Hàng rào bêtông này nằm trong kế hoạch xây một bức tường an ninh kiên cố 712km, với dây thép gai, hào bao quanh và những con đường quân sự khép kín. Phần lớn hàng rào này nằm trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng.Chính phủ Israel bắt đầu xây dựng hàng rào an ninh nói trên từ năm 2002, coi đây là biện pháp tối quan trọng đối với an ninh của Israel, trong khi phía Palestine cáo buộc đây là hành động chiếm đất ở vùng lãnh thổ thuộc nhà nước Palestine trong tương lai.Năm 2004, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết việc xây bức tường nói trên là bất hợp pháp. ICJ và cả Đại hội đồng Liên hợp quốc đã yêu cầu Israel phá bỏ bức tường này. Tuy nhiên, phán quyết của ICJ không mang tính ràng buộc pháp lý và Tel Aviv vẫn tiếp tục xây dựng theo kế hoạch.Chính phủ Israel không công bố tiến độ xây dựng bức tường an ninh nói trên, tuy nhiên theo một báo cáo do Liên hợp quốc công bố trước ngày 2/8, hàng rào an ninh này còn khoảng 214km nữa là hoàn tất./.