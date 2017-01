Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Idlib, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã kêu gọi Iran tạo áp lực đối với các nhóm dân quân, do người Shi'ite hậu thuẫn, và Chính phủ Syria nhằm chấm dứt việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đồng thời cảnh báo điều này sẽ khiến các cuộc hòa đàm rơi vào tình trạng nguy hiểm.Trả lời phỏng vấn hãng tin nhà nước Anadolu, ông Cavusoglu cho hay Ankara đang làm việc với Nga về khả năng tiến hành trừng phạt những kẻ vi phạm thỏa thuận hòa bình do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải.Ông cũng cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình do Moskva chuẩn bị tại Atsana (Kazakhstan) có thể thất bại nếu những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn không bị ngăn chặn./.