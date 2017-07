Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Một tòa án Đức ngày 13/7 đã kết án tù giam một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc là thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật.Tòa án khu vực ở thành phố Stuttgart đã kết án 3 năm 3 tháng tù giam đối với bị cáo 47 tuổi với cáo buộc người này là thành viên PKK, "một tổ chức khủng bố đặc biệt nguy hiểm."Các công tố viên cho biết với vai trò thành viên PKK, người này đã hoạt động tại Đức suốt 30 tháng qua, thi hành các mệnh lệnh từ PKK trong việc quyên góp tiền, tuyên truyền và tuyển lực lượng.Thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục cáo buộc Berlin chứa chấp "các thành phần khủng bố" và không đáp lại đề nghị dẫn độ những nghi can liên quan âm mưu đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Bảy năm ngoái và những người Kurd được cho là thành viên của PKK.Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng đã liệt PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố.Hồi tháng Tư vừa qua, Đức thông báo số vụ tội phạm mang động cơ chính trị do người nước ngoài thực hiện, trong đó có các phần tử thánh chiến và lực lượng người Kurd đã tăng mạnh trong năm ngoái, với tổng số gần 3.400 vụ, tăng 66,5% so với năm 2015./.