Người dân Qatar dạo chơi trên một con đường dọc bờ biển ở Doha ngày 2/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, sau cuộc họp kéo dài hai ngày 29-30/7 tại thủ đô Manama của Bahrain, ngoại trưởng 4 quốc gia Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar đã ra tuyên bố chung nêu rõ Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ tiếp tục tẩy chay Qatar và sẽ không rút lại các yêu cầu đối với nước này, song cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với Doha nếu quốc gia vùng Vịnh này thực thi các yêu cầu của họ.Tại cuộc họp báo chung ngày 30/7 ở Manama, Ngoại trưởng Bahrain Khaled bin Khalifa đã trình bày bản tuyên bố chung, trong đó khẳng định 4 nước Arab sẽ không rút lại bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar.Tuyên bố nêu rõ: "Bốn quốc gia Arab luôn sẵn sàng đối thoại với Qatar với điều kiện Doha phải thể hiện thiện chí chân thành chấm dứt ủng hộ và cung cấp tài chính cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, ngừng tuyên truyền kích động chống các nước trong khu vực, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, cũng như thực thi 13 yêu cầu để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới."Nhóm bốn nước Arab tẩy chay Qatar khẳng định rằng các biện pháp chống lại Doha được xem là "hành động chủ quyền quốc gia," phù hợp với luật pháp quốc tế.Trong tuyên bố chung Manama, các nước Arab cũng nhấn mạnh các nguyên tắc được thông báo trước đó tại Cairo, bao gồm cam kết chống khủng bố; ngừng kích động và gây thù hận; tuân thủ hoàn toàn 2 thỏa thuận được ký tại Riyadh năm 2013 và 2014, tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Arab Hồi giáo diễn ra ở Riyadh hồi tháng 5/2017, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Arab.Ngày 30/7, 4 quốc gia này cho biết sẽ cho phép các máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố này của bốn nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Doha đã từ chối và cho rằng các nước này đang lan truyền "thông tin lừa dối."Trước đó, với không phận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Qatar đã lên tiếng đề nghị Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiến hành một cuộc họp đặc biệt về vấn đề này vào ngày 31/7.Hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia ngày 30/7 dẫn tuyên bố của Cơ quan Quản lý Hàng không Saudi Arabia cho biết, vương quốc vùng Vịnh này đã đồng ý cho phép máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không khẩn cấp dưới sự giám sát của ICAO. Saudi Arabia còn thông báo nước này sẽ mở cửa các hành lang hàng không khẩn cấp cho máy bay Qatar từ ngày 1/8.Theo SPA, có 9 hành lang hàng không khẩn cấp đã được xác định, trong đó có không phận quốc tế trên Địa Trung Hải do giới chức Ai Cập giám sát.Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải Qatar cho hay giới chức ngành hàng không nước này đã từ chối đề nghị của Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain.Hãng thông tấn nhà nước QNA của Qatar đưa tin chính quyền Doha kêu gọi bốn nước Arab ngừng tiết lộ "thông tin lừa dối" trước thềm cuộc họp ngày 31/7 của ICAO tại thành phố Montreal của Canada. Hiện ICAO chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.Tại cuộc họp ở Manama, ngoại trưởng 4 nước Arab và vùng Vịnh đã thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc khủng hoảng Qatar, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo vệ an ninh quốc gia của các nước Arab và loại bỏ chủ nghĩa khủng bố nhằm đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực./.